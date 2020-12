Les confessions de Thomas Tuchel sur ses souffrances au PSG

La suite après cette publicité

Calendrier chargé oblige, Thomas Tuchel est souvent face aux médias, entre conférences de presse de veille et d'après-match ou encore obligation télévisuelles avec les détenteurs de droits. Et depuis son arrivée au Paris SG en 2018, le technicien semble avoir accumulé pas mal de blessures. Il l'a déjà dit et répété, il a parfois du mal à vivre les nombreuses critiques au sujet de son équipe, sans que le contexte et le jeu soient pris en compte. Au micro de Sport 1 en Allemagne, il a persisté et signé, semblant souffrir d'un manque de reconnaissance.

Mais le coach parisien s'est laissé aller à des petites phrases qui en disent long sur ce qu'il vit au sein du club de la capitale, et ce, depuis ses débuts. «En toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit : "suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des sports ? Où est mon rôle d'entraîneur dans un tel club maintenant ?», a-t-il raconté, s'étant réfugié dans ses relations avec son groupe, notamment les Sud-Américains, qui ont su le mettre en confiance. Interrogé sur la difficulté de gérer des superstars comme Neymar ou Kylian Mbappé dans un vestiaire, l'entraîneur a là encore envoyé une petite phrase énigmatique.

Au PSG, «ce n'est pas toujours juste du football»

«Parfois, c'est très facile, parfois, un gros défi, car un club comme le PSG a de nombreuses influences qui vont bien au-delà des intérêts concentrés de l'équipe», a-t-il lâché sans en dire beaucoup plus. Au rayon sous-entendus, le natif de Krumbach n'en est pas resté là, notamment au moment d'évoquer ses envies pour son avenir, alors que son contrat expire en juin 2021 et qu'une prolongation paraît bien improbable au regard de ses relations avec le directeur sportif Leonardo. «Je ne sais pas si je dois encore aller plus haut, plus haut, plus haut. J'aime juste le football. Et dans un club comme celui-ci, ce n'est pas toujours juste du football», a-t-il regretté avant de développer.

«Je me dis : "je veux juste être coach". Je crois que ce pour quoi je suis devenu coach et ce pour quoi je le suis toujours, je peux le trouver n'importe où. Partout où il y a un demi-terrain pour m'entraîner et un lecteur DVD pour faire des vidéos. (...) Au fond, j'aime le jeu et je peux trouver cette satisfaction de plusieurs manières en tant qu'entraîneur», a-t-il affirmé, avouant toutefois avoir pris goût au luxe. «Mais quand vous entendez l'hymne de la Ligue des Champions, quand vous voyez des choses à l'entraînement, qui vous inspirent parce qu'il y a tellement de qualité, alors, bien sûr, vous devenez un peu accro». Thomas Tuchel est profondément marqué par le PSG. Dans tous les sens du terme.