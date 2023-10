AC Milan : l’appel du pied de Gerry Cardinale à Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Depuis sa retraite sportive la saison passée, Zlatan Ibrahimovic reste un personnage actif et qui n’hésite pas à s’exprimer sur l’actualité du football en général. Hier, lors d’un événement organisé par la Gazzetta dello Sport à Trente, l’ancien attaquant du PSG et de l’AC Milan a d’ailleurs taclé Mario Balotelli. Pour autant, toujours apprécié pour ses envolées lyriques mémorables, Zlatan pourrait revenir sur le devant de la scène sportive. Proche de la direction du club rossoneri, la presse transalpine évoque parfois une possibilité de le voir intégrer le board milanais. Une chose est certaine, la tentation est grande dans les bureaux lombards.

Interrogé par Classe CNBC, Gerry Cardinale, propriétaire de l’AC Milan, est revenu sur la possibilité de voir Zlatan Ibrahimovic devenir un dirigeant du club sept fois vainqueur de la Ligue des Champions : «Zlatan parle de lui-même. C’est une légende. Je commence à le connaître et je l’apprécie beaucoup car c’est un leader né. Nous avons besoin de plus de leaders autour de nous. J’aime, j’aime les gens qui excellent et qui peuvent rendre ce qu’ils ont reçu. Nous avons une jeune équipe et je pense que quelqu’un comme Zlatan pourrait être extrêmement efficace, à la fois en tant que conseiller pour moi et en tant qu’esprit de leadership pour toute l’équipe. Donc, vous savez, cela dépend de lui. Mais nous discutons, je l’apprécie beaucoup et je pense qu’il y a beaucoup d’avantages pour nous.» Le message est passé.