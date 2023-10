Zlatan Ibrahimovic dézingue Mario Balotelli !

Le début de saison de Mario Balotelli est de haut niveau sous les couleurs de l’Adana Demirspor. Apparu à deux reprises avec la formation turque, le buteur italien a inscrit deux buts. En forme, l’attaquant de 33 ans aspirait sûrement à mieux lors de ses débuts très prometteurs sous les couleurs de l’Inter Milan. Intéressant entre 2007 et 2010, le natif de Palerme avait compilé 28 buts en 86 apparitions avec les Nerazzurri. Une prouesse remarquable d’autant plus entre ses 17 et 20 ans. En Lombardie, Balotelli a également cohabité avec Zlatan Ibrahimovic entre 2007 et 2009.

Proche du jeune crack de l’époque, l’attaquant suédois est revenu, ce dimanche lors d’un événement organisé par la Gazzetta dello sport, sur la carrière qu’il juge gâchée de son ancien compère d’attaque : «Balotelli ? Quand un enfant a l’opportunité de transformer son talent en avenir et ne saisit même pas une seule opportunité… Je dis qu’il y en a beaucoup qui n’en ont qu’une, il en a eu plusieurs. Il a gaspillé son opportunité.» Des propos qui ne devraient pas faire plaisir à l’intéressé…