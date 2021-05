PSG : Juanfran tacle l'«insupportable» Neymar

Ancien latéral droit de l’Atlético de Madrid, aujourd’hui sans club après son départ de São Paulo, Juanfran a souvent dû affronter Neymar lorsque ce dernier jouait au FC Barcelone. Et l’ancien international espagnol de 36 ans (22 sélections) a révélé à AS qu’il était le joueur le plus insupportable qu’il ait affronté sur un terrain.

«Celui qui m’a le plus embêté ? Neymar. En dehors du terrain, on m'a dit que c'était un bon garçon, mais sur le terrain, il était insupportable. Il avait l'habitude de vous provoquer avec et sans le ballon. Mais je n'étais pas non plus un saint.» Thierry Laurey devrait certainement approuver.