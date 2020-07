OM : André Villas-Boas fixe les objectifs de la saison prochaine

André Villas-Boas n'est pas du genre à se cacher. Et il l'a très vite prouvé à son arrivée à l'Olympique de Marseille l'année dernière. Après une bien morne saison sous les ordres de Rudi Garcia, le club phocéen était repris en main par l'entraîneur portugais qui, sans qu'on lui ait imposé cet objectif, parlait immédiatement de podium et de Ligue des Champions. Chose qu'il a réussi en positionnant l'OM à la 2e place juste derrière le PSG.

Après avoir été tout proche de quitter le club suite au départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta, AVB a finalement accepté de rester, tout en connaissant les limites financières et les besoins de vente de quelques joueurs. De quoi inquiéter n'importe quel entraîneur sur les contours de son effectif. Mais Villas-Boas n'a décidément pas froid aux yeux. Dans un entretien accordé au site officiel de l'OM, le Portugais de 43 ans a de nouveau établi, de lui-même, un objectif élevé.

AVB veut le podium

En effet, invité à réagir à l'amour que lui porte la majorité des supporters olympiens, il a répondu : « je pense que ça vient des résultats. C'est toujours comme ça. J'espère être toujours capable de répondre avec des résultats. Ça ne changera pas mon amour et mon respect pour le club, la ville, les joueurs, qui sont la raison pour laquelle je suis ici, pas seulement pour la saison dernière mais principalement pour cette saison. Je sais qu'à la fin tout peut changer vite dans le monde du football. (…) Je suis sûr de la qualité des joueurs pour continuer à fixer des objectifs élevés. Je suis sûr qu'on est capable de concourir pour se qualifier pour la Ligue des Champions une nouvelle fois. Ça va être notre objectif, ça doit être notre objectif. »

Villas-Boas fixe donc un nouvel objectif élevé à ses troupes, sachant qu'il devra mener de front une campagne européenne. Pour l'instant, le mercato estival est porteur de bonnes nouvelles, avec les prolongations des Dimitri Payet et Alvaro Gonzalez et celles des jeunes Aké et Perrin, et l'arrivée de Pape Gueye, libre (en attendant la réaction de Watford). Seuls Sertic, Lihadji et Nkounkou ont quitté le navire.