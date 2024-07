Comment Lamine Yamal est passé de Nike à Adidas ?

La saison 2023-2024 aura été celle de la révélation pour Lamine Yamal. Après avoir montré son potentiel au FC Barcelone, le joueur de 17 ans a brillé avec l’Espagne à l’Euro 2024, où il a terminé meilleur jeune joueur et meilleur passeur de la compétition (4 passes décisives). Mais cet exercice réussi est également avantageux pour Adidas, son équipementier. Pourtant, le jeune espagnol était auparavant chez le concurrent de la marque à trois bandes, Nike. Il portait même les chaussures de l’enseigne américaine à ses pieds lors de ses matchs avec la Masia, le centre de formation du club catalan. C’est en février dernier que la marque allemande a annoncé sa signature, après des mois de négociations, comme le rapporte Relevo.

Pour l’attirer, la marque de sportswear lui a présenté un chemin similaire à celui de Lionel Messi, qui était aussi chez Nike, avant de partir vers la concurrence. L’idée serait de réunir le joueur de l’Inter Miami et la nouvelle star du Barça pour une campagne de publicité. Après la finale de l’Euro, remportée par l’Espagne face à l’Angleterre, Adidas avait posté une photo de deux chèvres, avec en légende, le « meilleur joueur de tous les temps » (« THE GOAT ») et « l’enfant », faisant ainsi référence à Messi et Yamal. En parallèle, une autre marque a obtenu la signature de l’ailier droit : la marque de casque Beats.