Roméo, fils de David Beckham, rejoint Brentford

Les Bees ont annoncé ce vendredi soir l’arrivée de Roméo, fils de David Beckham, en provenance de l’Inter Miami. «Bienvenue à Brentford B, Roméo Beckham ! Le joueur de 20 ans est prêté par l’Inter Miami jusqu’à la fin de la saison 2022/23», précise le communiqué du club. Il évoluera avec l’équipe réserve du club anglais.

Romeo Beckham s’entraînait déjà avec l’équipe B de Brentford depuis octobre dernier. Romeo avait marqué deux buts et délivré 10 passes décisives en aidant l’Inter Miami II à se classer sixième de la MLS Next Pro Eastern Conference, la saison dernière. «Je suis très fier et très heureux d’être ici. Je suis venu ici au début pour garder la forme pendant l’inter-saison. L’occasion s’est ensuite présentée de venir en prêt ici et je n’ai jamais été aussi heureux», a assuré le fils de David Beckham sur le site des Bees.

