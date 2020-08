PSG - Ldc : la finale retransmise au Parc des Princes

Une victoire nette. En dominant le RB Leipzig, le Paris St-Germain s'est qualifié pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire (3-0). Pour cette rencontre qui s'annonce historique ce dimanche, les hommes de Thomas Tuchel ne pourront pas compter sur la présence de leurs supporters, la finale se disputant à huis clos au stade de la Luz.

Mais le club de la capitale a quand même fait un geste pour ses plus grands aficionados et diffusera la finale au Parc des Princes. En tenant compte des restrictions du gouvernement dues au coronavirus, seulement 5 000 supporters seront autorisés à pénétrer dans l'enceinte parisienne, avec une priorité pour les abonnés de longue date. Un billet coûtera 15 euros et donnera accès à un repas.