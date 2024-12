Rayo Vallecano : James Rodriguez est dans l’impasse

À 33 ans, après une Copa América réussie avec la Colombie, James Rodriguez a quitté São Paulo pour faire son grand retour en Liga. Recruté par le Rayo Vallecano, le milieu offensif suscitait énormément d’attente pour son come-back à Madrid. Mais très vite, ça s’est gâté pour l’ancien pensionnaire du Real Madrid. Obligé de se contenter de quelques miettes en termes de temps jeu, le Colombien avait vu la presse espagnole qualifier son retour en Europe de fiasco en octobre dernier.

La suite après cette publicité

James joue très peu

Depuis, la situation n’a pas changé. James Rodriguez est resté sur le banc de touche lors des trois derniers matches de Liga et il ne compte que 7 apparitions et 1 seule passe décisive au compteur. Pour certains observateurs, la raison de cette situation est simple : James est un joueur voulu par le président et non par le coach. Et il n’est pas fait pour jouer dans une équipe qui lutte pour sa survie.

« Le Rayo est fait pour jouer le maintien et pour cela il a des joueurs qui sont durs, qui marquent, qui courent, qui se battent… et James est celui qui a la belle passe, celui qui a l’éclat, c’est pour ça qu’il n’est pas à sa place », a déclaré le journaliste colombien Omar Sánchez à Marca. Depuis, le quotidien a pu s’entretenir avec le principal intéressé. Et l’ancien Monégasque ne peut que constater, impuissant, ces décisions face auxquelles il ne peut rien faire.

La suite après cette publicité

Impuissant face aux choix de Pérez

« Ce sont des décisions que je ne prends pas, des choses que je ne peux pas contrôler. J’assume mes responsabilités, mais jouer ou non… je ne les contrôle pas. Ma mission est de bien m’entraîner, d’être physiquement bien tous les jours, comme je le suis actuellement et comme je l’ai montré lors des matches avec la Colombie. Là-bas, si je ne suis pas bien physiquement, je ne jouerai pas. C’est pourquoi j’essaie de prendre soin de moi. J’essaie de bien m’entraîner pour être prêt si je dois jouer », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Il y a des goûts et peut-être des entraîneurs qui jouent d’une certaine façon et vous ne correspondez pas à leur schéma. Et c’est tout à fait respectable. J’ai presque 34 ans et je suis plus mûr dans ma carrière. Je sais où courir, où demander le ballon, où créer de l’espace. En équipe nationale, tout est plus facile pour moi, car j’ai à mes côtés des joueurs qui jouent très bien, qui veulent bien jouer comme moi. Pour moi, c’est beaucoup plus facile lorsque vous avez des joueurs à côté de vous qui jouent de la même manière que vous. La Colombie pratique un beau football. Depuis que Néstor Lorenzo a pris les rênes de l’équipe, nous pratiquons un bon football et cela se voit. Je suis important dans son schéma. » Mais pas dans celui d’Iñigo Pérez.