PSG : pas de media day pour Kylian Mbappé, Neymar et Verratti

Le bras de fer se poursuit entre le PSG et Kylian Mbappé. Cette fois, RMC Sport nous apprend que l’attaquant n’a pas été convié par son club à participer au media day de la LFP. Cette journée permet à la ligue de produire ensuite les photos officielles des joueurs de chaque équipe.

Preuve que la tension n’est pas retombée entre les deux parties. Le champion du monde n’est pas le seul dans ce cas puisque les lofteurs aussi sont privés de leurs photos, tout comme Neymar et Marco Verratti. Ces dernières heures, Luis Enrique leur a signifié que le PSG ne voulait plus d’eux non plus.