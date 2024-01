Al-Ittihad : la date du retour de Karim Benzema est connue

Ces derniers jours, Karim Benzema (36 ans) fait parler de lui. En effet, il a été ciblé par les médias saoudiens et les supporters d’Al-Ittihad, qui attendent plus de sa part. Et tout le monde s’est emballé quand il a quitté Djeddah en fin de semaine. Rapidement, on a appris que c’était pour se rendre à Madrid afin de soigner une blessure.

La suite après cette publicité

Une informations confirmée par AS ce lundi. Le média espagnol précise d’ailleurs qu’on ne reverra pas le Nueve avant le mois de février si tout va bien. En effet, son équipe ne rejouera pas avant le 4 février face à Al-Faysaly en Coupe du Roi. C’est à ce moment que l’ancien joueur de l’OL devrait faire son retour, sauf si sa blessure n’est pas soignée. Il est possible qu’il rate, en revanche, quelques matches de préparation.