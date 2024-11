Qualifs CdM 2026 : l’Australie évite le pire contre Bahreïn, la Jordanie cède du terrain face au Koweït

Fin de la sixième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026 dans la zone Asie ce mardi soir. Dans le groupe C, le Bahreïn (6e) affrontait l’Australie (2e) dans un groupe resserré où cinq équipes se tenaient en un point derrière l’intouchable leader japonais. L’Australie lançait bien son match avec un but précoce de l’attaquant de Portsmouth Kusini Yengi (1re). Longtemps menés, les joueurs du Bahreïn ont totalement renversé la vapeur en seconde période.

Mahdi Abduljabbar Mahdi Darwish Hasan s’est offert un doublé en deux minutes (75e et 77e) pour remettre le Bahreïn devant. Un avantage qui n’a toutefois pas été décisif puisque Kusini Yengi a aussi inscrit un doublé en marquant en toute fin de match (90e +2). Avec ce match nul 2-2, l’Australie qui pointe à 9 points du Japon reste deuxième et compte un point de plus que l’Indonésie (3e), l’Arabie saoudite (4e), le Bahreïn (5e) et la Chine (6e) qui ont le même nombre de points. Enfin dans le groupe B, la Jordanie n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 1-1 contre le Koweït. Si Yazan Al Naimat a vite marqué (21e), Mohammad Daham lui a répondu (68e). La Jordanie est troisième à 5 points de la Corée du Sud et à désormais 2 longueurs de l’Irak.