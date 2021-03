adidas dévoile le maillot extérieur de la Russie pour l'Euro 2020

À quelques mois de l'Euro 2020 qui avait été reporté l'été dernier, adidas dévoile le maillot extérieur que la Russie portera pour la compétition qu'elle débute contre la Belgique le 12 juin. C'est sur TikTok que la nouvelle tunique a été dévoilée, annonçant également la sortie d'autres maillots pour l'Euro 2020 ce mardi 23 mars.

Ce maillot extérieur est très simple et patriotique. On retrouve un fond blanc avec deux bandes horizontales rouge et bleu au milieu de la tunique et sur le bout des manches, ce qui donne l'impression de voir le drapeau russe avec du blanc, du bleu et du rouge superposés à l'horizontale. Les bandes adidas ainsi que le logo sont rouges. Le logo de la Russie est lui tout à fait classique. Pour accompagner ce maillot, il y a un short bleu où le logo de l'équipementier est blanc et des chaussettes blanches avec le logo rouge.

La Russie pourrait porter cette nouvelle tunique dès demain lors du déplacement à Malte pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.