EL : Daniel Riolo dézingue l’OGC Nice

Si en Ligue 1, l’OGC Nice pointe à la 5e place et à seulement deux points du podium, le parcours des Aiglons en Europa League est en revanche catastrophique. Alors que la phase de play-offs n’est même pas encore terminée, les pensionnaires de l’Allianz Riviera sont déjà certains d’être éliminés. Battu par les Suédois d’Elfsborg ce jeudi (0-1), le Gym a une fois de plus beaucoup déçu, lui qui compte à présent 5 défaites en 7 matchs en Europe cette saison. Ce nouveau revers a provoqué la colère de certains, et notamment celle de Daniel Riolo.

Dans l’After Foot, l’éditorialiste a accusé les Niçois de délaisser le tournoi : « Dès le début de la compétition, quand ils prennent la raclée contre les Rangers (1-4) tu as bien compris qu’ils s’en foutaient de la Coupe d’Europe. En plus, c’est une équipe en course pour les quatre premières places, c’est dire le grand écart monumental qu’est en train de nous faire Nice cette année. S’ils ne veulent pas la jouer, tu peux toujours dire que c’est un bilan catastrophique, que ce n’est pas une bonne image pour le foot français parce que, pendant que les autres bataillent pour faire des points (à l’indice UEFA) qui servent à tout le monde, toi tu arrives en méprisant la Coupe d’Europe et en bricolant une équipe. Mais même avec une équipe A prime, Nice doit montrer un meilleur visage que ça. C’est véritablement une honte pour le football français qu’une équipe comme ça aille perdre face à un tel adversaire. »