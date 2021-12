João Félix doit-il quitter l'Atlético de Madrid ?

Oui, partir serait une bonne idée

Alors que sa troisième saison à Madrid est déjà bien entamée, on reste un peu sur notre faim avec lui. On peut le dire, il n'est pas forcément meilleur que lors de son arrivée en provenance de Benfica. En somme, il y a une certaine stagnation, à l'heure où tous les autres prodiges de sa génération cartonnent aux quatre coins de l'Europe. Changer d'airs pourrait être bénéfique pour lui, plutôt que de forcément s'entêter à réussir du côté de Madrid, où rien n'indique en plus qu'il aura un rôle important dans les années à venir. D'autant plus que même s'il bénéficie encore d'une certaine bienveillance de la part de ses supporters, ceux des autres équipes se régalent et n'hésitent pas à rappeler aux fans colchoneros le prix de l'ancien de Benfica.

Il faut dire que la concurrence est rude du côté du Wanda Metropolitano. En temps normal, Diego Simeone évolue en 3-5-2 avec deux joueurs purement offensifs. Il y a donc deux places pour Luis Suarez, Griezmann, Angel Correa, Matheus Cunha... et João Félix. Sachant que l'importance des deux premiers n'est plus à présenter, que l'Argentin est ultra décisif quand il joue et que le Brésilien commence à monter en puissance, difficile pour le Portugais de réellement se faire une place de titulaire indiscutable. Encore plus quand on sait que les Colchoneros comptent bien recruter un joueur offensif l'été prochain, avec le nom de Dusan Vlahovic qui revient en permanence...

Il y a aussi un autre élément à prendre en compte : l'Atlético de Madrid n'est pas un club spécialement médiatisé, tout comme la Liga n'est plus le championnat où évoluent la plupart des stars. Même en cas de prestations de qualité dans les prochain(e)s mois/années, il sera difficile pour lui de recevoir la médiatisation que pourrait lui procurer un départ en Angleterre notamment, ou éventuellement chez l'un des deux ogres de la Liga. On peut aussi se dire que, même si les Colchoneros viennent de remporter la Liga, d'autres équipes lui offriront plus de garanties de titre ailleurs.

Non, il a tout pour s'imposer à Madrid

Contrairement à la croyance générale, et ça rejoint le paragraphe ci-dessus, le Lusitanien n'a pas connu que des moments difficiles à Madrid, loin de là. Sa première partie de saison dernière est même très bonne, affichant une superbe entente avec ses partenaires et faisant de la magie avec le ballon dans les pieds. Seulement, alors qu'il était à son prime colchonero, les blessures ont repris le dessus et l'ont empêché d'enchaîner. Mais pendant ces quelques mois de début de saison, il faisait sans aucun doute partie des tout meilleurs joueurs de Liga.

Autre cliché qui revient souvent lorsque l'on parle de l'Atlético de Madrid : la difficulté qu'auraient les joueurs offensifs à s'y épanouir. Pourtant, les faits nous montrent bien que c'est faux et qu'au contraire, les joueurs offensifs parviennent à s'épanouir assez facilement et que Diego Simeone sait exploiter du mieux possible leur talent. Bien plus qu'au Real Madrid ou au FC Barcelone par exemple. Thomas Lemar, même si ça a mis du temps, ou Marcos Llorente, repositionné en deuxième pointe pratiquement la saison dernière, sont les derniers exemples en date, mais on peut aussi parler des joueurs cités plus haut, ou même d'Arda Turan dans le passé ; joueur au profil assez similaire au Portugais.

Et puis, aller où ? C'est une bonne question. Quel club européen d'un calibre vraiment supérieur à l'Atlético pourrait lui offrir un rôle de joueur clé aujourd'hui ? Difficile à dire, d'autant plus que son profil et sa position un peu hybride, qui demande à ce qu'il puisse jouer avec pas mal de liberté de mouvement, n'existent pas partout. Partir pour un club comme Manchester City ou le Bayern pourrait se justifier sans aucun problème, mais est-ce qu'un départ vers Arsenal ou Newcastle, clubs présentés comme prétendants, serait vraiment intéressant pour lui ? Autre point à prendre en compte ; même si l'Atlético s'est fait une place parmi les plus gros clubs européens, la pression médiatique et des supporters restent moindres, et l'épanouissement pour un joueur encore assez jeune y est plus paisible.