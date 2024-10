Real Madrid : ça commence à sentir très mauvais pour Carlo Ancelotti !

Ces dernières heures ont été très difficiles à Madrid. Samedi soir, le Barça a infligé une véritable leçon de football au club de la capitale espagnole, impuissant face aux assauts de la bande de Lamine Yamal et Pedri. Tout au long de la journée de dimanche, les fans et les médias madrilènes se sont chargés de désigner les coupables. Si le nom de Kylian Mbappé était celui qui revenait le plus dans les articles et les discussions, celui de Carlo Ancelotti n’était pas bien loin…

La suite après cette publicité

Surclassé par Hansi Flick, l’Italien n’a pas trouvé les solutions pour faire mal aux Catalans. Et depuis le début de saison déjà, son équipe donne l’impression de ne pas avoir de vraie ligne directrice, de jouer sans plan de jeu, ne dépendant que des coups d’éclats de ses joueurs les plus talentueux. Et selon les informations des médias espagnols, il est de plus en plus contesté en interne.

À lire

La nouvelle règle surprenante du Ballon d’Or, le PSG entre en négociation avec une star de Liverpool

Le remplaçant déjà trouvé ?

Relevo nous explique ainsi que Carlo Ancelotti est dans une position délicate. Il ne devrait a priori pas être démis de ses fonctions en cours de saison, et Florentino Pérez le considère comme une légende du club. Mais en interne, d’autres voix ne sont pas si admiratives de l’ancien du PSG. Au delà du côté tactique, sa gestion des jeunes n’est pas toujours appréciée, tout comme sa façon de travailler au quotidien. Le média espagnol explique même qu’il y a de l’agacement chez certains joueurs, alors que jusqu’ici, le vestiaire avait toujours été à fond avec lui.

La suite après cette publicité

De son côté, Sport va encore plus loin. Le journal nous explique que Florentino Pérez travaille déjà sur l’arrivée d’un entraîneur pour l’été prochain, et que l’avenir de Carletto à Madrid est donc scellé. Xabi Alonso, coach du Bayer Leverkusen et ancien joueur de la Casa Blanca, est le favori de la direction pour prendre les commandes de l’équipe pour la saison 2025/2026. L’ex-milieu de terrain aurait une clause qui lui permettrait de partir librement de Leverkusen l’été prochain. Affaire à suivre…