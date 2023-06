Leeds s’intéresse à Régis Le Bris

Relegué en Championship après deux saisons en Premier League, Leeds doit se reconstruire et repartir sur un nouveau projet. Depuis le départ de Marcelo Bielsa, le club du Yorkshire enchaîne les mauvais choix et l’arrivée du pompier Sam Allardyce pour empêcher la relégation n’a pas servi. Le coach anglais ne restera pas et Leeds cherche donc un nouveau coach.

Selon les informations du Sun, Leeds espère revenir rapidement en Premier League et vise un coach bien connu de la Ligue 1 : Regis Le Bris. L’actuel entraîneur de Lorient a fait parler de lui cette saison grâce à son style de jeu séduisant et les bons résultats des Merlus. Leeds veut reconstruire un projet à la Bielsa sur le long terme et estime que Le Bris pourrait bien incarner le renouveau de l’équipe. Le profil de Rob Edwards qui vient de faire monter Luton Town en PL, est aussi étudié.

