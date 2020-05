PSG féminines : Laure Boulleau pour remplacer Bruno Cheyrou

Bruno Cheyrou (42 ans) vit ses dernières heures dans le club de la capitale française. L'ancien milieu de terrain, qui occupait le poste de directeur sportif de la section féminine du PSG, doit être nommé responsable du recrutement à l'OL et remplacer un Florian Maurice, parti lui au Stade Rennais.

Le PSG doit réfléchir à une nouvelle organisation. D'après RMC, Leonardo souhaite prendre son temps mais pourrait opter pour une solution s’articulant autour d'un trio. Le responsable juridique du club, Gregory Durand, prendrait plus d'épaisseur. À ses côtés, Angelo Castellazzi, le bras droit de Leonardo, occuperait un rôle, en plus de l'ancienne joueuse Laure Boulleau, consultante pour Canal Plus également, et qui revendique un large carnet d'adresses fourni. Un temps pressenti, Sabrina Delannoy devrait elle rester à la tête de la Fondation PSG.