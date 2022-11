Reims : trois clubs s'arrachent Nathanaël Mbuku

Considéré comme l'un des plus grands espoirs de sa génération, Nathanaël Mbuku a plus brillé chez les jeunes en Equipe de France que chez les pros avec le Stade de Reims. Vainqueur du tournoi international Maurice Revello en 2022, du tournoi de Limoges U19 en 2019, l'attaquant rémois de 20 ans a participé aux Jeux Olympiques avec la France à Tokyo et a marqué 18 buts en équipe de France des U16 jusqu'aux Espoirs, marquant notamment 7 buts en 11 matches chez les U18.

La suite après cette publicité

Auteur de 6 buts en Ligue 1, le natif de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) n'a disputé que six petits bouts de matches avec le club champenois cette saison. Régulièrement ciblé par les plus grands clubs français et européens depuis quelques mois, le n°11 du Stade de Reims fait l'objet de nombreuses convoitises à quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver. Selon nos informations, une approche concrète a été faite par l'Olympiacos. Mais le club grec n'est pas seul sur le coup puisque Schalke 04 et Cologne sont également intéressés.