CdF : Laval au forceps contre une R1, Haguenau crée l’exploit, ça passe pour Troyes et Bastia

C’est la magie de la Coupe de France, selon la formule cliché et consacrée. En ouverture de ces 32es de finale qui verront les clubs de L1 entrer en lice dès demain (sauf Lille qui jouait ce soir), quelques surprises sont à recenser. La première a eu lieu du côté d’Haguenau, pensionnaire de National 2, qui a littéralement cogné Boulogne, deuxième de National 1 (4-1). Les Haguenoviens ne doivent leur mérite à personne d’autre qu’à eux-mêmes, mais peuvent quand même rendre grâce à Delins, expulsé dès la 15e minute de jeu en face. Haguenau verra donc les 16es. En parallèle, Bastia a fait respecter la hiérarchie en écartant le RC Saint-Joseph, dernier représentant de Martinique (5-0).

Annecy s’est imposé dans la douleur face au GOAL FC, en s’en remettant à un but contre son camp de Tanard dans les arrêts de jeu (1-2, 90+3e), alors que Troyes, 13e de Ligue 2, a surpris son monde en corrigeant Metz, 4e du même championnat (3-0). Ripart a inscrit un doublé, et la révélation Cyriaque Irié a également marqué. De son côté, Laval s’est fait peur en s’imposant aux tirs au but face au SA Mérignacais, pensionnaire de R1 (0-0, 3-4 t.a.b), tandis que Dijon a pris la porte dans le même exercice face à Espaly, formation de N3 (1-1, 5-4 t.a.b), qui crée aussi la sensation.