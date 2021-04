Super League : le Real et le Barça devaient toucher plus d’argent que les autres

La suite après cette publicité

Presque une semaine après l’annonce de la Super League et le fiasco qui s’en est suivi, de nouvelles informations commencent à sortir sur les détails de ce projet. Le Real Madrid et le FC Barcelone devaient, par exemple, toucher plus d’argent que les autres clubs présents dans cette compétition.

Selon les informations du Der Spiegel’ qui a réussi à se procurer le contrat, le FC Barcelone et le Real Madrid devaient être payés 60 millions d'euros de plus chacun que le reste des participants pour la gestion des droits audiovisuels de la compétition. L’AC Milan, l'Inter Milan et l'Atlético de Madrid étaient les équipes qui devaient recevoir le moins d'argent. Le média allemand précise que tous les membres fondateurs s'étaient réservés le droit de diffuser exclusivement certains matchs en direct sur leurs propres plateformes.