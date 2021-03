Tottenham : Jermain Defoe conseille à Harry Kane de partir

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs de la planète, Harry Kane est déjà une légende de Tottenham, club qu’il a rejoint en 2004. Chaque saison, l’attaquant de 27 ans plante des buts par trentaine. Et pourtant, les Spurs ne gagnent toujours rien, Harry Kane non plus. L’international anglais n’a jamais gagné un seul trophée dans sa carrière avec Tottenham. Une anomalie pour un joueur de sa trempe. L’ancien Spurs Jermain Defoe lui conseille de partir pour franchir un nouveau cap dans sa carrière.

« Si vous m'aviez posé cette question il y a quelques années, j'aurais dit qu'il aurait dû rester à Tottenham. Ce qu'il a fait au club de football, c’est une légende. Depuis que j'en suis sorti et que je suis allé aux Rangers, j'ai vu cette mentalité et j'ai joué pour un autre grand club, l'importance de jouer pour ce club et de gagner chaque match, cette mentalité, les normes et les exigences. Vous devez gagner et apporter des trophées, sinon ce n'est pas suffisant. Quand vous y arrivez et le sentiment que vous en retirez, c'est génial. J'aurais aimé avoir ça plus tôt dans ma carrière. Si Harry Kane veut cela et veut gagner des trophées, alors il semble qu'il doive partir », a-t-il expliqué dans le Darren Bent's Boot Room sur talkSPORT.