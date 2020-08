FC Barcelone : Ronald Koeman a une nouvelle idée pour son entrejeu

Ronald Koeman est arrivé au FC Barcelone pour remplacer Quique Setién. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas perdu de temps pour bouleverser l'ordre établi et bousculer quelques habitudes, priant par exemple Luis Suarez, troisième meilleur buteur de l'histoire du club, de plier bagage cet été, tout comme Samuel Umtiti, Junior Firpo, Ivan Rakitic et Arturo Vidal.

Ces deux derniers départs souhaités invitent d'ailleurs à une reconstruction de l'entrejeu catalan, où Sergio Busquets a été conforté sans être assuré d'une place de titulaire indiscutable. Et pour accompagner Frenkie de Jong, qu'il voit comme son leader dans ce secteur de jeu, le technicien néerlandais souhaiterait accueillir un autre élément qu'il a eu sous ses ordres en sélection des Pays-Bas.

Plus qu'un an de contrat à Liverpool...

Mundo Deportivo explique en effet que le nom de Georginio Wijnaldum (29 ans) figure en très bonne place sur les tablettes du nouveau coach blaugrana. D'une part, il connaît le milieu de terrain de Liverpool sur le bout des doigts pour l'avoir dirigé avec les Oranje. Avec une certaine réussite (7 buts sur les 5 dernières sélections). D'autre part, à un an de la fin de son contrat chez les Reds, l'ancien du PSV Eindhoven représente un investissement mesuré pour les finances entamées du Barça.

Enfin, l'arrivée annoncée de Thiago Alcantara (28 ans) à Anfield lui promet un temps de jeu forcément réduit sous les ordres de Jürgen Klopp la saison prochaine. Autant de paramètres qui expliquent que cette piste est étudiée avec le plus grand sérieux par Koeman et le Barça, qui, après Memphis Depay, souhaite décidément s'entourer de Bataves pour reconstruire l'écurie azulgrana.