FC Barcelone : Ronald Koeman veut faire venir Memphis Depay

Depuis la gifle reçue contre le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions vendredi dernier (2-8), le FC Barcelone fait énormément parler puisqu'un grand ménage est en cours. Après les départs de l'entraîneur Quique Setien et du secrétaire technique Éric Abidal, le Barça a accueilli Ronald Koeman pour prendre la suite sur le banc de touche (alors que Ramon Planes a lui remplacé le Français). Et le gros chantier du technicien néerlandais, qui a signé un contrat de deux ans, c'est l'effectif.

Avec le jeu proposé lors des dernières échéances et le manque de résultats, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas va donc avoir du boulot. Et l'avenir de Lionel Messi, au cœur des débats, n'arrange rien. Mais comme il l'a expliqué mercredi en conférence de presse, le technicien néerlandais va tenter de trouver la bonne recette pour ramener le Barça au sommet. Et pour cela, il va aussi falloir recruter. Cela tombe bien car le nouveau coach des Blaugranas semble déjà avoir un nom en tête pour renforcer le secteur offensif.

Koeman connaît bien Depay

D'après les informations de RAC1, Ronald Koeman souhaite ramener un certain Memphis Depay en Catalogne ! L'entraîneur de 57 ans connaît parfaitement l'actuel capitaine de l'Olympique Lyonnais puisqu'il était à la tête de la sélection néerlandaise depuis février 2018 jusqu'à cet été. Les deux hommes ont donc déjà travaillé ensemble et Koeman a souvent accordé sa confiance à l'ancien joueur de Manchester United. Et la situation de ce dernier en France pourrait tout changer.

En fin de contrat avec les Gones en juin 2021, Memphis Depay n'a toujours pas prolongé et son avenir est très incertain, d'autant plus que l'Olympique Lyonnais ne jouera pas de coupe d'Europe en 2020-2021. L'international néerlandais (51 sélections, 19 buts) pourrait donc être tenté par un nouveau challenge, et encore plus avec un entraîneur qu'il connaît bien. Reste désormais à savoir si les dirigeants catalans écouteront Ronald Koeman, et si l'OL acceptera de laisser partir son attaquant...