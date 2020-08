Journal du Mercato : l'OL va sacrifier ses stars, la Fiorentina veut se servir au PSG

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On débute ce journal du mercato en France, du côté de Rennes, qui multiplie les pistes pour la saison prochaine. Dernière en date, celle menant à l'attaquant algérien Islam Slimani (32 ans). L'Équipe avance que l'attaquant de Leicester serait sur les tablettes du club breton, lui qui a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives la saison dernière avec l'AS Monaco.

À Strasbourg, le départ d'Alexander Djiku (26 ans) pourrait se préciser dans les jours à venir. Alavés aurait formulé une offre ferme au Racing autour d'un prêt d'une saison avec option d'achat. Une proposition éconduite par le club alsacien qui attend une offre plus intéressante pour céder son défenseur central.

Le focus du jour en France

Notre premier focus du jour nous emmène à Lyon ou l'OL s'apprête à perdre deux de ses cadres. C'est Juninho qui a lâché l'information, à l'issue de l'élimination en Ligue des Champions face au Bayern : «il y aura des départs. (...) Quand tu as des joueurs qui font une très bonne compétition comme celle-là, comme Moussa (Dembélé) et Houssem (Aouar)...» Des propos rapidement nuancés par Rudi Garcia : «Juni a parlé un peu vite, on verra. On ne peut pas parler ce soir. Il y aura peut-être des départs, peut-être pas.» Moussa Dembélé (24 ans) et Houssem Aouar (22 ans) sont, en effet, très courtisés en Europe et pourraient rapporter gros à l'OL. Le dernier ferait d'ailleurs déjà l'objet d'une offre de la part d'Arsenal. Selon L'Équipe, les Gunners auraient proposé Mattéo Guendouzi (21 ans) + une somme d'argent afin de convaincre les Lyonnais de lâcher leur milieu de terrain français.

Toujours dans le sens des départs, Bertrand Traoré (24 ans), Kenny Tete (24 ans) et Youssouf Koné (25 ans) font partie des joueurs dont l'Olympique Lyonnais souhaite se séparer, selon L'Équipe. De plus, le flou règne sur l'avenir de Melvin Bard (19 ans). Le jeune latéral gauche aurait fait l'objet, ces derniers jours, d'approches de la part du Bayern Munich mais Rudi Garcia insisterait pour le garder.

Enfin, dans le sens des arrivées, l'OL devrait plutôt tenter de faire des coups, sans Coupe d'Europe. Dernièrement, trois noms ont été évoqués : Aaron Hickey (18 ans), jeune latéral gauche des Hearts of Midlothian, Facundo Pellistri (18 ans), milieu offensif de Peñarol, ou encore Filip Stevanovic (17 ans), très jeune ailier du Partizan Belgrade. Seul problème, la concurrence risque d'être forte sur ces dossiers où Manchester United, la Juve ou encore Manchester City sont déjà venus aux renseignements.

Le focus du jour à l'étranger

On passe à notre deuxième focus du jour, cette fois à l'étranger, du côté de la Fiorentina. Le club italien serait sur le point d'effectuer l'un des gros coups de ce mercato d'été 2020. Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport révèle que la Viola aurait trouvé un accord avec le défenseur central du Paris Saint-Germain, Thiago Silva (35 ans). En fin de contrat, le Brésilien va disputer son dernier match sous le maillot parisien dimanche contre le Bayern, en finale de la Ligue des Champions. La présence de Franck Ribéry aurait également contribué à convaincre l'international auriverde de rejoindre Florence.

Des Violets qui se montrent très ambitieux puisque la direction florentine viserait également Leandro Paredes (26 ans). Toujours selon le Corriere dello Sport, le milieu de terrain du PSG pourrait faire l'objet d'une offre de prêt de deux ans avec option d'achat obligatoire de la part des Italiens.

Le club florentin viserait également le défenseur espagnol du Bayern Javi Martinez (31 ans) ainsi que l'attaquant croate Mario Mandzukic (34 ans), libre depuis la fin de son expérience au Qatar. Enfin, la Fiorentina réfléchit à lever l'option d'achat suite au prêt de Rachid Ghezzal (28 ans). Une option fixée par Leicester à 10 M€, un peu trop élevée pour la Viola.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, Valentino Lazaro est prêté une saison avec option d'achat par l'Inter au Borussia Monchengladbach. À la recherche de temps de jeu, l'international autrichien devrait pouvoir en trouver au sein de la formation allemande la saison prochaine.

L'Atlético de Madrid a annoncé la rupture du contrat de son gardien numéro 2, Antonio Adan. Et il ne sera pas resté longtemps libre puisqu'il a rejoint le Sporting CP, au Portugal.

Les Colchoneros ont eux rapidement remplacé le portier espagnol de 33 ans avec l'arrivée d'Ivo Grbic. L'ancien gardien NK Lokomotiva Zagreb a signé un bail de quatre ans à l'Atlético.

Mercredi, Nuri Sahin est rentré au pays. Le milieu de terrain turc a quitté le Werder Brême pour Antalyaspor, où il effectuera la première expérience en Turquie de sa carrière.

Enfin en France, le FC Metz a prêté une saison son milieu de terrain Ablie Jallow à son club satellite belge, le RFC Seraing.

