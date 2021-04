Tottenham : José Mourinho ne voulait pas de Gareth Bale

La suite après cette publicité

Ce lundi, Tottenham avait décidé de se séparer de José Mourinho. Une décision qui était évoqué depuis quelque jours déjà, mais que voulait éviter à tout prix le président Daniel Levy. Ce dernier souhaitait initialement finir la saison avec le coach portugais avant de s’en séparer cet été. Mais le président a eu quelques désaccords avec son entraîneur, sur Gareth Bale (31 ans) notamment.

Selon les informations du Telegraph, il y a encore quelques jours, le président des Spurs assurait à ses proches qu'il ne prévoyait pas de changement d’entraîneur avant la fin de saison. La crainte de ne pas voir son équipe disputer l’Europe a finalement pris le dessus. Le média anglais précise que la gestion du vestiaire a aussi été un élément essentiel dans cette décision. José Mourinho ne voulait pas de Gareth Bale cet été et a donc été forcé d’accepter le joueur par son président. Sa décision de sortir Dele Alli à la mi-temps du match contre Everton lors de la première journée de Premier League avait aussi choqué le vestiaire. Enfin, on apprend que plusieurs cadres ont mal vécu l’annonce de son départ. Harry Kane et Heung-Min Son, auraient été contrariés par le timing du départ de Mourinho et l'auraient appris par les médias.