Accord entre Montpellier et Rennes pour Gaëtan Laborde mais...

Alors que Montpellier a déjà vu le départ d'Andy Delort vers l'OGC Nice il y a quelques heures, le club héraultais pourrait perdre sa deuxième arme offensive en la personne de Gaëtan Laborde. Selon nos informations, Montpellier et le Stade Rennais ont d'ores et déjà trouvé un accord ce lundi pour le transfert de l'attaquant montpelliérain. Les deux formations se sont ainsi entendues sur une somme de 18 millions d'euros (bonus compris). Alors que le président du MHSC, Laurent Nicollin demandait 15 millions d'euros pour son buteur, le SRFC s'était vu refuser une première proposition de 10 millions d'euros, mais aurait donc finalement cédé aux exigences du club pailladin.

La suite après cette publicité

Un temps courtisé par l'Olympique Lyonnais, Gaëtan Laborde devrait donc s'envoler en direction de la Bretagne. Si l'OL, frustré de l'échec menant à Sardar Azmoun, le «Messi Iranien» du Zénith Saint-Pétersbourg, était bel et bien passé à l'action en proposant 15 millions d'euros (bonus compris), les exigences financières des dirigeants héraultais ont refroidi les derniers espoirs rhodaniens, décidant finalement d'abandonner définitivement le dossier du buteur âgé de 27 ans.

Un autre club à l'affût

Arrivé en provenance de Bordeaux à l'été 2018, Gaëtan Laborde avait inscrit la bagatelle 39 buts et 20 passes décisives en 118 matches toutes compétitions confondues sous les couleurs montpelliéraines. Si le joueur et son entourage ne sont, pour l'heure, pas encore tombés d'accord avec le club breton, le salaire du natif de Mont-de-Marsan ne devrait pas représenter un frein à une signature définitive.

Prudence tout de même dans ce dossier qui semble en très bonne voie car si Laborde devrait à nouveau goûter avec les Rouge et Noir aux joutes européennes, qu'il avait connu avec les Girondins de Bordeaux, puisqu'il disputera la Ligue Europa Conference, un autre club européen pourrait également se manifester. En effet, placé dans le groupe G aux côtés de Lille, Salzbourg et Wolfsbourg, Séville reste très attentif à l'issue de ce dossier et le club espagnol pourrait tenter de s'immiscer dans les dernières heures de ce mercato estival.