Les raisons du coup de sang de Samuel Eto'o

La suite après cette publicité

On en sait désormais bien plus sur l'acte violent de Samuel Eto'o (41 ans), après la rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud (4-1) au Mondial du Qatar. Le président de la Fédération camerounaise a adressé un coup de pied dans le torse d'un supporter. La victime est un Youtubeur algérien (nommé sadouni SM) lui ayant demandé combien cela coûte pour acheter un arbitre (en référence à un barrage retour controversé entre le Cameroun et l'Algérie en mars dernier), rapporte RMC Sport.

Tout sourire au début en acceptant des photos, l'ancien attaquant du Barça et de l'Inter aurait explosé en entendant ce propos. L'agressé a annoncé dans une vidéo YouTube qu'il allait porter plainte contre Samuel Eto'o. Dans ce contenu, il a également montré des hématomes sur son bras ainsi que sa caméra endommagée.