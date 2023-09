LdC, Barça : Xavi fixe les objectifs en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Non-qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions depuis deux saisons consécutives, le FC Barcelone n’a pas le droit à l’erreur cette saison, dans un groupe plus qu’abordable composé d’Antwerp, Porto et du Shakhtar Donetsk. En conférence de presse avant la réception du club belge mardi, Xavi Hernandez ne s’inquiète pas des dernières saisons compliquées sur la scène européenne et a fixé les objectifs pour la saison à venir.

«La première année, nous n’étions pas assez bons pour participer à la compétition, l’année dernière, nous avons bien disputé la compétition, mais les résultats n’étaient pas au rendez-vous. Cette année, nous avons l’effectif pour rivaliser en Europe, mais nous devons le prouver (…) Maintenant, il faut passer le groupe et on verra. Cela fait deux ans que nous ne l’avons pas fait. Tout le monde voit que le Barça est fort, qu’il a gagné le championnat l’année dernière, mais il est vrai que nous devons faire un pas en avant.»