FC Zürich : Benjamin Mendy fait déjà beaucoup parler

Le 3 février dernier, le mercato d’hiver a fermé ses portes en France. Mais certains marchés sont encore ouverts. C’est le cas en Suisse où les clubs peuvent recruter jusqu’au 17 février prochain. Hier, le FC Zürich a d’ailleurs annoncé l’arrivée d’un renfort inattendu. À la surprise générale, Benjamin Mendy (30 ans) a rejoint l’écurie suisse après avoir résilié son contrat avec le FC Lorient. Un club qu’il avait rejoint librement en 2023 afin de se relancer après avoir été blanchi après un passage par la case prison et son procès concernant des affaires de viols et d’agressions sexuelles. Mais son retour dans l’Hexagone n’a pas été un franc succès puisque les Merlus ont été relégués. Mendy, lui, n’a joué que 15 rencontres (2 buts) sans pour autant revenir à son meilleur niveau.

Mendy rebondit à Zürich

Ce qui est logique après avoir été privé de football durant deux ans. De nouveau dans cette situation depuis quelques mois, puisque le FCL ne comptait plus sur lui, le champion du monde tricolore s’est préparé de son côté comme l’explique L’Equipe. En effet, ces dernières semaines, il s’est entraîné à l’Académie Aspetar au Qatar, dans des stades parisiens, des salles de sport en Ile-de-France ou encore à Dakar. À présent, c’est donc en Suisse qu’il va reprendre du service. «Le FC Zürich recrute le champion du monde français Benjamin Mendy. Le défenseur français de 30 ans Benjamin Mendy rejoint le FC Zürich avec effet immédiat. Il arrive au club de la ville en provenance du FC Lorient et a signé un contrat jusqu’en 2026», pouvait-on lire sur le communiqué de pressé.

De son côté, le joueur de 30 ans n’a pas caché sa joie de retrouver les terrains. « Dès que les contacts ont été noués entre mon agent et le club, j’ai senti l’envie de rejoindre ce club. Il y a l’histoire du club et le challenge qu’il me donne pour refouler les pelouses. Je sais que c’est le club qui a les plus grands fans en Suisse. Le président et sa femme sont à la tête du club depuis longtemps. C’est comme si j’arrivais dans une famille. Ce sont des choses qui restent. Ça va au-delà du foot. Le projet, c’est de retrouver la Ligue des champions, remettre Zürich à la place qu’ils méritent. Je peux apporter de l’expérience, du calme pour gagner des titres, former un groupe solidaire et soudé.» De son côté, le président du club, Ancillo Canepa, s’est félicité d’une telle signature : «nous sommes bien sûr très heureux et aussi un peu fiers d’avoir pu recruter un joueur de ce calibre. Il sera un soutien important, notamment pour nos jeunes.»

Une arrivée qui fait couler de l’encre

Forcément, son arrivée en Suisse ne passe pas inaperçue. Les médias helvètes multiplient les articles sur lui depuis hier soir. RTS Sport a écrit à son sujet : «le défenseur français Benjamin Mendy (30 ans) s’est engagé jusqu’à la fin juin 2026 avec le FC Zurich. Il évoluait depuis l’été 2023 à Lorient après avoir joué à Manchester City et Monaco. Champion du monde en 2018 avec la France, Mendy a vu sa carrière dérailler lorsqu’il était à Manchester City, en raison d’accusations de viols. D’août 2021 à juillet 2023, il n’a plus joué entre un séjour en prison et deux procès au terme desquels il a été acquitté. Son retour en France, à Lorient, n’avait pas été un franc succès, le club étant relégué en Ligue 2. Mendy a aussi été assez longtemps blessé. Le latéral gauche espère se relancer avec le FCZ.»

De son côté, Blick s’est interrogé sur ce recrutement. «Le champion du monde français Benjamin Mendy porte désormais les couleurs du FC Zurich. Mais comment un quadruple champion d’Angleterre a-t-il pu atterrir en Suisse? Retour sur un parcours aussi prestigieux que controversé (…) Sept ans et demi, quatre titres de champion d’Angleterre et une coupe du monde plus tard, le Français a atterri à Zurich. Pour l’ancien latéral gauche de classe mondiale, il n’y a même plus d’indemnité de transfert à payer. Après 15 matches en un an et demi, le club de deuxième division française de Lorient est heureux d’avoir enfin retiré le joueur de sa liste de salaires.»

Son état interroge

Blick poursuit : «la chute vertigineuse du joueur aux dix sélections nationales n’est pas seulement due à l’absence de performances sportives. Sa chute commence en août 2021, lorsqu’il est placé en détention provisoire par la police du Cheshire, en Angleterre. Les accusations sont graves: Mendy est accusé de quatre viols et d’une agression sexuelle (…) Benjamin Mendy plaide non coupable contre chaque grief. À l’été 2023, le Français est acquitté de tous les chefs d’accusation à l’issue de plusieurs audiences (…) Sur le plan sportif, Benjamin Mendy tente de prendre un nouveau départ dans son pays natal, la France, à l’été 2023. Il signe au FC Lorient et ne fait que 15 apparitions lors de sa première saison, notamment en raison de blessures. Après la relégation en deuxième division, le nouvel entraîneur Olivier Pantaloni annonce qu’il ne misera plus sur le champion du monde à l’avenir. Il passe les six derniers mois dans les tribunes, son dernier match officiel date de mai 2024. Désormais, celui qui fut le défenseur le plus cher du monde veut relancer sa carrière en Super League, à Zürich.»

Outre les médias suisses, la presse française a aussi commenté cette arrivée de Mendy. C’est le cas de L’Equipe, qui précise qu’il a été proche de signer au Qatar et en Arabie saoudite, puis en Turquie. Mais c’est Zürich qui a raflé la mise. «Le FC Zurich s’est positionné, ces derniers jours. Le club suisse, actuel 8e du Championnat (sur 12), entend avec son recrutement récent - joueurs d’expérience - jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine. À Zurich, Mendy rejoindra des éléments connus de l’Hexagone, comme Jean-Philippe Gbamin ou Mounir Chouiar», précisent nos confrères. En Angleterre, The Sun a aussi évoqué sa signature au FCZ. «Benjamin Mendy rejoint un club suisse en difficulté de relégation dans un transfert surprise après avoir mis fin à son contrat avec une équipe de Ligue 2.» Si Benjamin Mendy a surpris tout le monde en signant à Zürich, il espère en faire de même sur le terrain.