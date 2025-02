Benjamin Mendy a retrouvé un club !

Libre de tout contrat depuis son départ de Lorient, Benjamin Mendy s’entretenait seul. À 30 ans, le défenseur français a enfin retrouvé un club. Et l’ancien Merlu va désormais évoluer en Suisse, du côté du FC Zürich. Il s’est engagé jusqu’en juin 2026. « Le FC Zürich recrute le champion du monde français Benjamin Mendy. Le défenseur français de 30 ans Benjamin Mendy rejoint le FC Zürich avec effet immédiat. Il arrive au club de la ville en provenance du FC Lorient et a signé un contrat jusqu’en 2026 », indique le club suisse.

Un choix que Mendy a expliqué sur le site officiel du FCZ. « Dès que les contacts ont été noués entre mon agent et le club, j’ai senti l’envie de rejoindre ce club. Il y a l’histoire du club et le challenge qu’il me donne pour refouler les pelouses. Je sais que c’est le club qui a les plus grands fans en Suisse. Le président et sa femme sont à la tête du club depuis longtemps. C’est comme si j’arrivais dans une famille. Ce sont des choses qui restent. Ça va au-delà du foot. Le projet, c’est de retrouver la Ligue des champions, remettre Zürich à la place qu’ils méritent. Je peux apporter de l’expérience, du calme pour gagner des titres, former un groupe solidaire et soudé. »