Atlético de Madrid - FC Barcelone : les compositions probables

La suite après cette publicité

Juste avant la trêve internationale d'octobre, la Liga nous offre ce samedi soir un choc alléchant entre l'Atlético de Madrid (4e, 14 pts) et le FC Barcelone (7e, 12 pts) au Wanda Metropolitano. Battus pour la première fois de la saison le week-end dernier par Alavés (0-1), les Colchoneros vont tenter de renouer avec la victoire. En face, les Blaugranas, avec un Ronald Koeman très critiqué et sur un siège éjectable, n'ont jamais perdu en Liga mais restent sur deux gros revers en Ligue des Champions. Voici ce que devraient nous réserver Diego Simeone et le coach néerlandais pour cette partie.