LdC : le groupe du FC Barcelone pour le Final 8

Le FC Barcelone s'est envolé pour Lisbonne, où se dispute le Final 8 de la Ligue des Champions, qui démarre ce soir avec Atalanta-PSG (match à suivre en direct commenté). Le Barça affrontera de son côté le Bayern Munich vendredi soir à 21 heures, dans un choc très attendu.

La suite après cette publicité

L'entraîneur Quique Setién a composé son groupe de 26 joueurs pour la fin de la compétition européenne. Et légère surprise, on retrouve bien Ousmane Dembélé, de retour de sa longue indisponibilité. Côté absences, on notera celles de Samuel Umtiti (blessure) et d'Arthur, transféré à la Juventus et qui s'est mis à l'écart du groupe.

Le groupe du Barça :

Gardiens : Ter Stegen, Neto, Peña

Défense : Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Junior Firpo, Araujo, Mingueza

Milieux : Rakitic, Busquets, Vidal, Sergi Roberto, De Jong, Riqui Puig, Reis, Jandro, Monchu

Attaquants : Messi, Suarez, Griezmann, Dembélé, Braithwaite, De La Fuente, Fati