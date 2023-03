Où est passé Théo Chendri, l’ancien crack français de la Masia et du Barça ?

Une étoile filante. Pour Théo Chendri, tout est allé très vite. Formé à Aussonne, le jeune joueur a défendu les couleurs de Colomiers. C’est là qu’il a été repéré par le FC Barcelone en 2014. Les Blaugranas ont tout fait pour lui faire traverser les Pyrénées. Ils n’ont pas eu vraiment besoin de s’employer pour le convaincre puisque le Français ne s’est pas fait prier pour les rejoindre après avoir fait quelques essais. Mais rapidement, il a connu de premières difficultés. En effet, la FIFA avait tapé sur les doigts des pensionnaires du Camp Nou puisqu’ils n’avaient pas respecté les règles de recrutement de footballeurs mineurs pour une dizaine de joueurs. Théo Chendri, âgé de 15 ans et demi au moment de son arrivée, en faisait partie.

Un Français à la Masia

En tant qu’Européen, il a dû attendre ses 16 ans avant de jouer au Barça. Président à l’époque de son ancien club, l’US Colomiers, Ahmed Aït-Ali était revenu sur son cas dans les colonnes de 20 Minutes. «Sa mère a trouvé du travail là-bas, il l’a suivie, et il a pris une licence normale. Tous les clubs anglais, beaucoup de clubs en Espagne, et même les clubs français, font la même chose (…) En France, personne ne l’avait regardé. Toulouse ? Son style ne les intéresse pas. Le Real Madrid lui avait envoyé un contrat. Il y a eu Lyon. Ils ont attaqué parce qu’on leur a pris un jeune, alors qu’ils ne le connaissaient pas du tout.» Après trois mois sans jouer, le joueur né en 97, flatté par l’intérêt des Culés, a enfin pu vivre son rêve.

Intégré au sein du Barça B lors de la saison 2015-16, il n’avait joué un seul match avec la réserve. En parallèle, il s’était aussi entraîné avec le groupe professionnel. Un grand moment comme il nous l’avait raconté lors d’un long entretien qu’il nous avait accordé en 2017. «Il y a énormément de souvenirs. Mais peut-être que le plus marquant a été mon premier entraînement avec les pros. Ça a été la première fois que je me suis entraîné avec Messi, Neymar, Iniesta, etc… Ça a été quelque chose !» Mais cela n’est pas allé plus loin pour Théo Chendri. En 2016, il a quitté le FCB après seulement quatre ans et sans jamais avoir joué avec les pros.

Plusieurs expériences compliquées depuis son départ du Barça

Malgré tout, il n’a voulu en garder que le positif. «Ça été une sacrée expérience. Une expérience extraordinaire. Je suis entré à la Masia, j’avais 15 ans, j’étais un jeune adolescent. J’en suis ressorti l’an dernier quand j’avais 19 ans et en me sentant plus adulte. Je suis passé de vivre avec ma mère à vivre seul. J’ai grandi là-bas. J’en garde un super souvenir. Si je devais refaire ce choix, je le referais sans hésitation.» Après cela, Chendri est revenu au pays. Il a signé un contrat de 3 ans au FC Nantes avec pour objectif de jouer avec l’équipe réserve avant d’avoir sa chance avec l’équipe professionnelle. Mais avec l’équipe B, il n’a pas eu le temps de jeu attendu (3 buts en 39 apparitions entre 2016 et 2019).

Il nous avait confié à l’époque : «ma situation ne me convient pas. J’ai besoin de temps de jeu, de jouer et montrer qui je suis. Je ne pense pas être à ma place là actuellement, car je fais de bons entraînements. J’aspire à jouer à un niveau plus élevé. Je continue de travailler pour avoir ma chance.» Entre blessures et manque de temps de jeu, il a décidé d’aller voir ailleurs au mercato d’hiver 2019 après avoir résilié son contrat. Direction le Danemark et la deuxième division pour Chendri. Un choix osé, mais assumé par le joueur qui avait annoncé son nouveau club sur ses réseaux sociaux personnels.

Chendri évolue en D4 espagnole à présent

«J’ai signé avec le Fremad Amager au Danemark. Merci au club pour sa confiance. Je suis très content d’être ici et pressé de démontrer sur terrain !!» L’ancien crack du Barça a joué 10 matchs lors de sa première saison (1 but). Lors de sa deuxième année, il a disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues, en alternant entre titularisations et entrées en jeu. Après quelques mois sans club, il est retourné en Espagne en janvier 2021. Il a rejoint le club de Formentera en Tercera Division, mais sans jouer. Puis il a commencé à avoir du temps de jeu la saison suivante, en 2021-22 en Segunda B. Chendri avait été utilisé à 29 reprises. Le temps de marquer un but.

À l’été 2022, nouveau changement pour Théo Chendri. En effet, il a signé en faveur de Badajoz, en Primera Federacion (D3). Mais après six mois et 13 matchs, il a encore changé d’air au mois de janvier. Direction cette fois-ci Zamora en Segunda Federacion, soit la quatrième division espagnole. Pas de quoi décourager le Français venu pour aider le club. La Opinion de Zamora voit en lui d’ailleurs "la pièce manquante de l’équipe". Apparu à 5 reprises, il en a joué pour le moment 3 comme titulaire. Le temps de récolter un carton rouge (18 février contre Compostela) et de marquer un but. C’était le 11 mars face à Langreo (2-0). Loin de Barcelone, Théo Chendri essaye de tracer sa route, lui qui a déjà connu 6 clubs à 25 ans. Mais le foot nous a appris qu’il n’est jamais trop tard pour percer !