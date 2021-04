Real Madrid - Eibar : les compositions sont là

La 29e journée de Liga offre un duel entre le Real Madrid et Eibar. Troisièmes, les Merengues peuvent revenir à trois points du leader, l'Atlético de Madrid en cas de victoire. Pour ce faire, il faut gagner contre Eibar qui joue de son côté le maintien. A domicile, les hommes de Zinedine Zidane optent pour un 4-3-3 classique avec Thibaut Courtois dans les cages. Ce dernier est positionné derrière Lucas Vazquez, Eder Militao, Nacho Fernandez et Ferland Mendy. Luka Modric, Casemiro et Isco figurent dans l'entrejeu tandis que Marco Asensio et Marcelo accompagnent Karim Benzema en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, Eibar s'articule en 4-3-3 avec Marko Dmitrović comme dernier rempart. Il peut compter sur Alejandro Pozo, Paulo Oliveira, Anaitz Arbilla et Rafael Soares en défense. Papa Kouly Diop est positionné en sentinelle auprès de Sergio Alvarez et Aleix Garcia. Enfin, Pedro Leon et Bryan Gil accompagnent Kike Garcia en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militao, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Isco - Asensio, Benzema, Marcelo

Eibar : Dmitrovic - Pozo, Oliveira, Arbilla, Rafa - Garcia, Diop, Alvarez - Leon, Kike, Gil