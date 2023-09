L’aveu fort sur l’avenir de Neymar

La suite après cette publicité

Après six ans au PSG, Neymar a rejoint Al-Hilal cet été. Mais l’avenir du Brésilien fait parler ces derniers jours puisque le joueur n’a jamais caché son rêve de finir sa carrière au sein de son pays natal. D’ailleurs, il y a récemment eu des échos concernant un rapprochement de l’ancien joueur de Santos avec Flamengo. Questionné à ce sujet par ESPN, son ami, Gabriel, a fait un point sur ce sujet brûlant.

«Non, nous n’en avons jamais parlé, non (d’aller à Flamengo, ndlr). S’il me disait qu’il voulait aller à Flamengo, je lui dirais : "tu plaisantes, tu dois aller à Fluminense et c’est tout". Moi, hein, Flamengo…(rires). Ou bien retourne au Santos, débrouille-toi. Je lui dirais ça, pas question Flamengo, vraiment (rires).Je pense que s’il jouait à Flamengo, sans aucun doute, tant pour Flamengo que pour lui, ce serait une histoire incroyable. Flamengo, comme d’autres grandes équipes du Brésil, est une équipe où ont joué les meilleurs joueurs du Brésil, peut-être du monde. Cette union entre Neymar et Flamengo serait sans aucun doute incroyable et triste pour les autres équipes contre lesquelles ils joueraient.» La suite au prochain épisode…