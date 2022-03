Real Madrid : qu'est-ce qui a changé depuis le match aller chez les Madrilènes ?

La suite après cette publicité

Pas grand chose. On pourrait déjà conclure cet article dès la première ligne, même si on se plongera de façon un peu plus profonde dans l'analyse par la suite. Il faut dire que Carlo Ancelotti n'a pas vraiment innové depuis ce match plus que décevant face aux Parisiens, que ce soit sur le plan tactique, ou au niveau des joueurs utilisés en dehors de quelques obligations liées à des suspensions ou des pépins physiques. A-t-il eu tort de ne pas changer ses plans habituels ? Pas forcément, puisque le Real Madrid a remporté les trois matchs de Liga qui se sont joués depuis ce premier round, même si les sensations sont assez mitigées.

Face à la Real Sociedad samedi soir, les Merengues ont par exemple livré une sacrée prestation. Une de leurs meilleures depuis le début de la saison même. Peu inquiété par un rival pourtant doté d'un arsenal offensif assez intéressant, l'équipe de l'entraîneur transalpin a déroulé balle au pied, avec un bon Camavinga notamment, ce qui s'annonce très encourageant en vue de ce duel contre Paris puisque le Français devrait être titulaire. Une production offensive assez intéressante qui semble donner un élan d'optimisme aux observateurs madrilènes, alors qu'une semaine plus tôt seulement, le Real Madrid n'avait pas vraiment fait forte impression et avait eu du mal à venir à bout d'un Rayo Vallecano dominateur (1-0). Tout comme cette victoire 3-0 face à Alavés qui n'avait pas spécialement rassuré, quelques jours après la défaite au Parc des Princes.

Peu de changement

Mauricio Pochettino ne doit donc à priori pas s'attendre à voir un Real Madrid bien différent de celui qui s'était présenté à Paris il y a trois semaines, si ce n'est ces absences de Kroos, Casemiro et Mendy qui devraient être couvertes par Camavinga, Valverde et Marcelo. Ancelotti devrait toujours miser sur son 4-3-3, mais face à la Real Sociedad, on a aussi vu du mieux dans l'attitude des joueurs. Les Merengues pressaient bien plus haut, étaient plus agressifs à la récupération et parvenaient à neutraliser facilement leur rival. Sur les séquences de possession, on a vu qu'un joueur comme Camavinga est - sans comparer le niveau de chacun - plus intéressant que Kroos en termes de projection vers l'avant et l'apport dans les derniers mètres.

Et c'est peut-être là que va se faire la différence : au niveau des joueurs et des individualités sur le terrain plutôt que dans les choix du coach madrilène. Sur le papier, ce Real Madrid sera plus ou moins le même, à trois joueurs près, et dans le même dispositif - le 4-3-3 - que d'habitude. C'est plus du coté des joueurs et de leur prestation et de leur comportement sur le terrain que la donne devra changer. Et sur ce qu'on a vu sur les derniers matchs, on reste encore un peu dans le flou...