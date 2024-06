Angleterre : les conseils surprenants du prince Louis pour gagner l’Euro 2024

Fils de l’héritier de la couronne d’Angleterre, le prince William, le prince Louis a vu son père se rendre ce lundi au centre d’entraînement de la sélection anglaise. Ce dernier en a profité pour partager aux joueurs l’étonnant conseil de son fils de 6 ans comme l’a rapporté l’Evening Standard.

«J’étais à l’école ce matin avec les enfants et j’ai dit : « Que dois-je dire à l’équipe d’Angleterre aujourd’hui ? Le meilleur conseil que j’ai pu vous demander était de manger deux fois la quantité que vous mangeriez normalement. J’ai alors eu des visions de vous tous en train de courir avec un énorme ventre et des tas de vergetures sur le terrain, alors je pense que je peux peut-être suivre les conseils de mon plus jeune fils avec une pincée de sel», a ainsi annoncé aux joueurs le prince William avec humour.