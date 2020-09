PSG : la réaction à chaud de Colin Dagba

Titularisé sur le flanc droit de la défense du PSG, Colin Dagba a réalisé un match honorable face à Metz. Mais le PSG a éprouvé de grandes difficultés à se défaire de son adversaire, avec un but de Draxler à la 90+3e minute de jeu. Interrogé en fin de rencontre, le latéral droit a livré sa réaction à chaud.

« C'est sûr que le match n'était pas facile. On a beaucoup raté en première et deuxième période. Le but à la fin nous délivre. (…) C'est sûr qu'à 9 c'était compliqué. On avait puisé beaucoup d'énergie. Il y a eu beaucoup d'attaque des Messins. Le but a récompensé notre travail », a-t-il déclaré.