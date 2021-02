Alessandro Florenzi juge les différences entre Tuchel et Pochettino

Alessandro Florenzi va disputer son troisième Classique face à l'OM demain soir au Vélodrome (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato). L'Italien est arrivé il y a moins de six mois au PSG mais il a déjà connu deux entraîneurs. Arrivé sous Tuchel, le voilà qu'il évolue sous les ordres de Pochettino depuis la reprise le 3 janvier dernier. Présent en conférence de presse, il a profité de son passage pour comparer les deux techniciens et leurs méthodes. Pour le joueur prêté par la Roma, ils sont très différents car ils n'optent pas pour le même système tactique, ce qui implique des consignes différentes.

«On jouait à trois derrière récemment avec Tuchel, puis à quatre ou cinq. C'est différent, car Pochettino demande parfois de jouer plus long et parfois plus proche du milieu. Il faut bien se déplacer sur le terrain et être intelligent. On s’adapte bien à ce jeu pour l’instant. Pochettino, c’est un entraîneur qui parle beaucoup, qui est très clair avec ses joueurs. C’est important pour nous. C’est un moment d’adaptation et cela se passe bien. C’est vrai que ce n’est pas facile parce qu’on n’a pas beaucoup de temps pour s’entraîner mais jour après jour cela se passe de mieux en mieux avec cet entraîneur.» Il faut désormais le montrer sur le terrain.