BL : score nul et vierge entre Gladbach et Fribourg

En clôture de la 6ème journée de Bundesliga, Fribourg recevait le Borussia M'gladbach. La rencontre se terminait d'ailleurs sur un score nul et vierge (0-0 à l'issue des 90 minutes de jeu). Un résultat logique entre les deux équipes, qui se rendaient coup pour coup tout au long de la partie. Alors que le seul véritable fait du match était la blessure malheureuse de Florian Neuhaus peu après la demi-heure (34e), les attaquants restaient muets malgré quelques belles occasions.

Ritsu Doan avait notamment l'occasion d'ouvrir le score en tout début de rencontre mais sa frappe fleurtait avec le poteau de Yann Sommer (2e). Quelques minutes plus tard, c'était au tour de Ramy Bensebaini de reprendre un corner de volée. Son tir passait alors à un cheveu de la tête de Julian Weigl laissé étrangement seul par la défense adverse (6e). Plus calme par la suite, le match accouchait donc d'un match nul. Avec ce partage des points, Fribourg repasse malgré tout devant le Bayern Munich et sécurise sa 2ème place juste derrière l'Union Berlin. De son côté, le Borussia M'gladbach reste scotché à la 8ème place.