L’UEFA dévoile le pactole promis pour la nouvelle Ligue des Champions

La saison prochaine, l’UEFA va lancer sa toute nouvelle Ligue des Champions. Pour rappel, ce ne seront plus 32, mais 36 équipes qui seront désormais qualifiées. En ce qui concerne le format, un tirage au sort déterminera quatre poules de 9 équipes. Chaque club disputera 8 matches de poules (soit 2 de plus qu’actuellement), mais tout ce petit monde sera regroupé dans un seul classement général.

Les 8 premières écuries fileront en huitième de finale, les formations classées de la 9e à la 24e place joueront un barrage aller-retour et les 12 derniers du classement seront éliminés. Aujourd’hui, l’UEFA a fait une nouvelle annonce et pas seulement sur la C1. L’instance dirigeante du football européen a parlé argent, en guise de réponse aux sommes folles promises par les créateurs de la Super League européenne.

400 M€ de plus pour les clubs qualifiés en C1

Pour le cycle 2024-2027, les clubs engagés en Ligue des Champions, en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence toucheront un total de 3,317 milliards d’euros. Sur cette somme, 2,467 milliards d’euros seront pour les équipes disputant la C1 (soit 400 M€ de plus qu’actuellement), 565 M€ pour les écuries de C3 et 285 M€ pour celles présentes en C4. Enfin, pour savoir combien chaque club touchera exactement, l’UEFA a communiqué qu’elle donnera les détails ultérieurement. Cependant, elle a donné de précieuses indications.

«Les montants ci-dessus seront distribués selon trois piliers : parts égales, primes de performance et « valeur ». Alors que les pourcentages réservés aux parts égales (27,5 %) et aux primes de performance (37,5 %) ont été relevés (+2,5 % et +7,5 %, respectivement), le pilier « valeur » sera de 35 %, soit 10 % de moins que les parts de marché et les coefficients cumulés dans le cycle actuel. Des explications détaillées ainsi que les montants des parts égales et des primes de performance seront communiqués par lettre circulaire dans les prochains jours», peut-on lire sur le site de l’instance dirigeante.