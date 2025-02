Le PSG accélère sur l’arrivée du successeur de Gianluigi Donnarumma, le mercato complètement fou de l’Arabie saoudite

Le PSG prépare le terrain pour Lucas Chevalier

La connexion est « établie » pour Lucas Chevalier à Paris. Le club de la capitale s’est déjà positionné pour accueillir le portier français l’été prochain. La concurrence sera rude avec les clubs de Premier League comme Manchester United ou Aston Villa. Naples était venu aux renseignements notamment. Le marché anglais monte souvent dans des prix bien supérieurs et Olivier Létang pourrait être ambitieux sur le prix de la vente. Mais le LOSC n’est pas sûr de s’en séparer dès cet été. Toutes les parties ont été informées de l’intérêt même si aucune discussion officielle n’a été entamée. En parallèle, Gianluigi Donnarumma est en salle d’attente. Les discussions pour une prolongation sont au point mort depuis plusieurs semaines. Une situation qui peut s’expliquer par l’intérêt du PSG pour Lucas Chevalier.

L’Arabie saoudite a frappé fort

L’Arabie saoudite a fait fort dans ce mercato hivernal. Déjà avec des offres pour Vinicius, Rodrygo et Baena. Après un été 2023 marqué par des recrutements de vétérans, les clubs saoudiens se concentrent désormais sur des talents en pleine ascension, à l’instar de Jhon Durán, acheté par Al Nassr pour 75 millions d’euros. Bien que des joueurs comme Boniface et Mitoma aient failli rejoindre l’Arabie, les offres ont été déclinées. En janvier, les clubs saoudiens ont dépensé 163,77 millions d’euros et pourraient intensifier leurs démarches cet été. Ce mercato complètement dingue s’est confirmé encore plus avec Galeno, l’ailier brésilien qui quitte Porto pour Al-Ahli. Un transfert à 50 millions d’euros avec un contrat de trois ans et demi et un salaire de 5 millions d’euros. C’est la troisième plus grosse vente du club portugais après Luis Diaz et Otavio.

Tottenham prêt à tout pour renforcer son attaque

Mathys Tel, en manque de temps de jeu au Bayern, est convoité par United, Tottenham, Chelsea et Arsenal. Les Spurs ont approché le Bayern pour un transfert à 60M€, mais un prêt reste une option pour United, qui doit gérer ses contraintes financières. Tel est favorable à un prêt, un élément avantageux pour United vis-à-vis de Tottenham et Arsenal. Man U a ouvert les discussions avec le Bayern Munich pour tenter de conclure le transfert. En attendant, Tottenham fonce sur Alejandro Garnacho. Les Mancuniens exigent 75 millions d’euros pour se séparer de leur ailier de 20 ans, après avoir refusé une offre autour des 50 millions formulée par le Napoli, il y a quelques jours de cela. Une somme que Tottenham semble peu disposée à investir.