CdM 2022, EdF : Dayot Upamecano explique sa prise de confiance chez les Bleus

La suite après cette publicité

Après des débuts compliqués sous le maillot Bleu, le défenseur français du Bayern Munich Dayot Upamecano a su se relancer et devenir l'un des meilleurs centraux d'Europe, d'abord en championnat avant de s'illustrer en Ligue des Champions et aujourd'hui, durant la Coupe du Monde au Qatar. En conférence de presse avant d'affronter l'Angleterre ce samedi après-midi dans le cadre du dernier quart de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Bavarois est revenu sur sa prise de confiance, bien encouragé par son sélectionneur Didier Deschamps.

«Il (Didier Deschamps, ndlr) m'a dit que j'avais un rôle dans cette équipe et je devais mettre de la voix, j'ai commencé à l'entraînement. J'ai pas remis en place Kylian, je lui ai dit de fermer la passe dans l'axe, sinon il allait y avoir trop d'espaces. Il me donne aussi des conseils dans le match. Je vois sur le terrain, donc si un joueur est au mauvais endroit, je peux lui dire d'aller plus haut ou à sa gauche. C'est mon rôle, je le fais au Bayern, donc pourquoi pas ici ?», a-t-il expliqué aux journalistes.