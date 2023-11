EdF Espoirs : le constat sans appel de Castello Lukeba après le revers en Autriche

Fin de série pour les Bleuets. Après 4 victoires consécutives sous les ordres de Thierry Henry, les Espoirs Français ont été battus par l’Autriche ce vendredi (2-0), dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro Espoirs. Présent au micro de La chaîne L’Équipe après la rencontre, le capitaine du soir Castello Lukeba a livré un constat sans appel sur la prestation insuffisante de son équipe.

«Je ne sais pas si on a manqué d’envie mais on a clairement vu que l’Autriche était plus déterminée et avait plus envie que nous. Et ça s’est vu par les occasions crées. On ne méritait pas de gagner ce match, a insisté l’ancien Lyonnais. Lundi, il y a un match amical (contre la Corée du Sud, 18h45). On ne peut pas se contenter de jouer de la sorte, j’espère qu’on va monter un meilleur visage.»