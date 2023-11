Qualifications Euro U21 : première défaite pour Thierry Henry à la tête des Bleuets

Fin de série pour Thierry Henry à la tête des Bleuets. Après quatre succès décrochés face au Danemark et la Slovénie en septembre, puis la Bosnie-Herzégovine et Chypre le mois dernier, le sélectionneur tricolore a vu sa série s’enrayer ce vendredi. En déplacement à Ried pour y défier l’Autriche, toujours dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro Espoirs, les Bleuets se sont inclinés 2-0. Une prestation que l’on qualifiera pudiquement de contrastée, tant les Français ont été bousculés, comme rarement depuis l’arrivée de Thierry Henry en septembre. D’entrée, la couleur, ou plutôt la noirceur, avait été annoncée avec la sortie sur blessure de Johann Lepenant (13e), touché au genou après un tacle et grimaçant au moment de quitter la pelouse.

La suite après cette publicité

Dix minutes plus tard, les Bleuets étaient assommés par l’ouverture du score de Paul Koller, lequel profitait de la passivité d’Ismaël Doukouré sur corner (25e). On était d’ailleurs plus proche du 2-0 que du 1-1 puisqu’au terme d’une partie de billard dans la surface française, Braunöder touchait le poteau avant que l’ex-Barcelonais Yusuf Demir ne l’imite (30e). Au bord de la rupture défensivement, à l’image de l’ancien Lyonnais Castello Lukeba, et en panne d’ides offensivement, à l’instar de Rayan Cherki, trop ronronnant et pas assez influent, les Bleuets regagnaient leur vestiaire avec la sensation de non-match.

À lire

EdF Espoirs : le constat sans appel de Castello Lukeba après le revers en Autriche

La première fausse note de Thierry Henry

L’action en solitaire de Cherki dès le retour de la pause, après probablement une soufflante d’Henry dans les vestiaires, n’aura été qu’un trompe-l’œil. Trouvé par Gourna, le Lyonnais crochetait astucieusement son défenseur mais, pas assez saignant, il butait sur un Polster vigilant (46e). Dans le prolongement de l’action, les Autrichiens étaient d’ailleurs tout proches de doucher les ardeurs tricolores. À la suite d’une mauvaise interprétation de Belocian, Braunoder négociait mal un deux contre un. Un nouvel avertissement.

La suite après cette publicité

En perte de vitesse mais bien vernis, les Bleuets étaient à nouveau tout proches d’être sanctionnés après le joli lob de Ballo, parti dans le dos de Lukeba, encore une fois (65e). Heureusement, un hors-jeu antérieur était sifflé par l’arbitre. Cinq minutes plus tard, Restes s’en remettait pour la troisième fois de la rencontre à son poteau salvateur devant Koller (70e). Mais attentif, l’Autrichien ne se manquait pas dans la foulée. Sur un corner, encore, il alourdissait l’addition d’une belle demi-volée (2-0, 75e). En fin de rencontre, on était même tout proche du 3-0 mais, veinard, Restes voyait encore le ballon heurter son poteau. Une rencontre, quoi qu’il en soit, à oublier pour les Bleuets et Thierry Henry, battu pour la première fois de son mandat. Ils restent toutefois leader du groupe H avec 9 points sur 12. L’Autriche est 3e (7 points).