OM : les annonces de Pablo Longoria pour le mercato hivernal

Ce jeudi 21 décembre, c’était l’heure du bilan à l’Olympique de Marseille. Comme il a coutume de le faire, Pablo Longoria avait donné rendez-vous à 12h aux médias pour une longue conférence de presse, histoire de faire le point à la mi-parcours. L’OM est sixième du classement de Ligue 1, à six longueurs du podium, et qualifié pour les barrages de la Ligue Europa (le club phocéen affrontera le Shakhtar Donetsk, ndlr), mais une bonne partie des questions concernaient sans surprise le prochain mercato hivernal. L’OM sera-t-il très actif ? Interrogé, Longoria a admis que la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier-11 février) jouera un rôle non négligeable puisque plusieurs Phocéens seront absents. Toutefois, l’Espagnol a assuré que si un recrutement devait se faire pour compenser ces départs, il ne sera pas massif.

La suite après cette publicité

« On doit savoir composer avec la CAN et la blessure de Rongier. On va perdre 7 ou 8 joueurs pendant la CAN. Si on prend la décision de se renforcer massivement pour les remplacer, ce serait irresponsable. On est à l’écoute du mercato. Ce n’est pas une nécessité de prendre des joueurs en prêt. (…) On doit être attentif en raison de la CAN et les blessures de Rongier et de Correa. A-t-on besoin d’améliorer la situation pour un mois et demi ? Oui parce que ça va poser problème pour plusieurs clubs. Mais ce serait une erreur si on recrutait massivement juste pour combler un mois et demi. On devrait finir avec un effectif de 25 joueurs qui seraient frustrés juste pour avoir comblé un trou de quatre semaines. On doit chercher à limiter l’impact de la CAN, mais ce ne sera pas l’axe principal de notre recrutement », a-t-il déclaré, en précisant que l’OM comptait déjà plusieurs solutions dans ses rangs.

À lire

OM : Longoria et le problème de la CAN

8 clubs veulent recruter Luis Henrique

« Je considère qu’un mercato doit être adapté à un entraîneur. Avec un système à deux attaquants, ma confiance est totale pour les joueurs offensifs. On a des profils (Vitinha, Aubameyang) qui sont plus adaptés pour le poste d’attaquant numéro 1. Et d’autres, comme Ndiaye, qui sont meilleurs en deuxième attaquant. Joaquin Correa, c’est difficile pour lui, mais le système qui le met le plus en valeur est le 3-5-2. et on a aussi une possibilité avec Sarr. » Pour les arrivées, Marseille espère recruter, mais il ne faudra donc pas s’attendre à une vague de renforts. Et pour les départs ? Là, encore, rien n’est à exclure, mais Longoria a tenu à rappeler que l’OM n’était pas dans l’obligation financière de vendre. « En ce moment, il n’y a pas une situation d’un joueur comme par le passé avec Luis Suarez où un départ était déjà prévu. On n’est pas dans cette situation. On est actif sur le marché, on est à l’écoute. Si on peut prendre une décision qui peut améliorer l’effectif, on le fera, mais avec une protection des actifs. On n’est pas dans la nécessité de trouver de la trésorerie pour finir la saison. »

La suite après cette publicité

Cependant, plusieurs cas ont été évoqués. Comme celui de Pape Gueye, suspendu pendant plusieurs mois et libre de tout contrat en juin prochain. « Je n’aime pas les joueurs en fin de contrat. Sa situation n’est pas normale et habituelle. Il est arrivé à l’OM et depuis le premier jour, il est dans l’attente de sa sanction. Au niveau psychologique, c’est dur. Ça lui a pesé dans ses performances même si son niveau d’engagement est très positif. On a fait une offre de prolongation. Cette semaine, on va faire une deuxième proposition, mais c’est une situation très particulière. » Patience donc. Enfin, Longoria a confirmé le retour du Brésilien Luis Henrique, un cas pas encore tranché. Prêté à Botafogo depuis 2022, l’attaquant n’a pas été conservé par le club de John Textor en raison d’une option d’achat trop élevée. Sous contrat jusqu’en 2025, Luis Henrique pourrait combler les nombreuses absences liées à la CAN. Mais il pourrait aussi donner un coup de main pour le mercato. « C’est un joueur de l’OM, il est convoqué pour venir avec nous. Dans un moment où on va perdre des joueurs, il va être utile. Il y a déjà des clubs brésiliens qui ont présenté des offres qu’on a refusées, car elles ne sont pas viables économiquement. On est en réflexion. Il y a 8 clubs brésiliens qui ont demandé pour sa situation, des clubs européens aussi. On analyse. Je ne peux pas donner de réponse claire. Si on peut avoir un transfert qui crée plus de budget pour le mercato, on est à l’écoute. En sachant que si on le garde, spécialement pendant la CAN, ça peut donner satisfaction. » Affaire à suivre.