Espagne-Suède : les notes du match

Alors que la Slovaquie a dompté la Pologne un peu plus tôt ce lundi dans le groupe E (2-1), l'Espagne et la Suède se retrouvaient pour le compte de la première journée. Deux formations qui étaient dans le même groupe de qualification et où la Roja avait pris l'avantage. Pour cette affiche, l'Espagne s'organisait donc dans un 4-3-3 classique avec Aymeric Laporte aux côtés de Pau Torres en défense. Seul en pointe, Alvaro Morata était soutenu par Feran Torres et Dani Olmo. De son côté, la Suède optait pour un 4-4-2 avec Emil Forsberg, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson et Sebastian Larsson dans l'entrejeu. En pointe, Marcus Berg et Alexander Isak étaient associés.

Très vite, le scénario de la rencontre s'est dessiné avec une équipe espagnole qui prenait le jeu à son compte avec une forte possession. La Suède se présentait avec un bloc solide et tentait de répondre avec quelques contres. La première grosse occasion arrivait assez vite pour la Roja avec une tête de Dani Olmo, mais Robin Olsen bien placé captait le ballon (16e). L'Espagne insistait et Koke manquait de fusiller Robin Olsen sur la gauche (23e) avant de frapper juste au-dessus de la barre transversale. Acculée, la Suède pliait mais ne rompait pas. Alvaro Morata avait alors un excellent ballon afin d'ouvrir le score, mais il ouvrait trop son pied et son tir croisé passait à droite du but de Robin Olsen (38e).

La forteresse suédoise n'a pas lâché

Une erreur qui aurait pu coûter cher puisque Alexander Isak prenait le meilleur sur Unai Simon, mais Marcos Llorente sauvait la Roja (41e). Dani Olmo s'offrait une dernière frappe (45e), mais on restait sur un score nul et vierge à la pause. Au retour des vestiaires, la Suède mettait le danger sur coup franc, mais Mikael Lustig s'emmêlait les pinceaux. Moins tranchante qu'en première période, l'Espagne avait la maîtrise sans pour autant parvenir à la convertir sur le tableau d'affichage. Pire, la Suède faisait mal via Alexander Isak. Après un numéro, il trouvait Marcus Berg à gauche du but, mais le joueur de Krasnodar ne cadrait pas (61e).

L'Espagne était partagée entre le risque d'être punie en contre et le fait d'attaquer en nombre. Assez intéressant ce soir, Dani Olmo se procurait une belle tentative suite à un excellent travail de Marcos Llorente mais Marcus Danielsson venait contrer de justesse (73e). Le rythme retombait au fil des minutes et les occasions se faisaient peu nombreuses. A la toute fin du temps réglementaire, Gerard Moreno se distinguait par une tête à bout portant repoussée par Robin Olsen (90e). Finalement, les deux équipes se quittent sur un match nul 0-0. La Slovaquie est en tête de ce groupe à deux points des deux adversaires du soir tandis que la Pologne est dernière. La Suède défiera la Slovaquie vendredi tandis que l'Espagne affrontera la Pologne ce samedi.

L'homme du match : Olsen (7,5) : le portier de la Roma savait qu'il allait vivre un match animé et qu'il n'y aurait pas que la température élevée de Séville qui lui provoquerait quelques coups de chaleur. Mais le gardien suédois a été presque parfait contre la Roja. Il a d'abord dû s'employer pour repousser sur sa ligne d'un très bel arrêt une tête de Dani Olmo (16e), tout en étant propre dans tous les compartiments du jeu, aussi bien dans les pieds espagnols (33e) que sur les tentatives lointaines (39e, 45e). Il a également fait preuve de sérénité dans les airs (44e, 79e) tout au long de la partie, avant d'endosser le costume de héros dans les derniers instants en repoussant magistralement une tête de Gerard Moreno (90e+1). Il peut tout de même remercier Morata, qui a complètement raté son face-à-face avec lui (38e). Seul petite ombre au tableau : son jeu au pied, qui n'a pas forcément aidé ses partenaires à conserver le ballon.

Espagne

Unai Simón (5,5) : le gardien de 24 ans n’a rien eu à faire. Il a su être vigilant quand il le fallait et a su rassurer sa défense avec des bonnes sorties (33e, 60e). Il reprenait aussi miraculeusement un ballon qui venait frapper son poteau peu avant la mi-temps. Rien d’autre à signaler pour lui.

Marcos Llorente (6) : le joueur de l'Atlético de Madrid a livré un très gros match sur son côté droit, à un poste de latéral qui n'est pas le sien de formation, mais qu'il a déjà occupé avec les Colchoneros et avec la Roja. Si on s’attend logiquement à le voir être actif offensivement, c’est aussi sur le plan défensif qu’il a impressionné. C’est lui qui réalisait un sauvetage énorme sur sa ligne sur une frappe d’Isak (43e). Une intervention qui vaut au moins un but.

Pau Torres (4,5) : le défenseur de Villarreal n’a pas semblé inquiété dans cette rencontre, mais il a parfois eu du mal à cadenasser Alexander Isak. Le Suédois s’est joué deux fois de l’Espagnol et cela aurait pu coûter très cher à son équipe. Mais dans l’ensemble, c’est une prestation correcte pour lui puisqu’il n’a pas eu grand-chose à faire tant son équipe a dominé le match.

Laporte (6) : la première en compétition officielle d’Aymeric Laporte était évidemment scrutée. Le défenseur de 27 ans était aligné dans l’axe droit de la défense et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas semblé stressé. Il a survolé la rencontre par son aisance technique et son placement toujours juste. Un bon match pour lui.

Jordi Alba (5) : le latéral du FC Barcelone CF a été, sans grande surprise, très offensif surtout que la mainmise des Espagnols sur ce match l'encourageait à se comporter de la sorte. Il a multiplié les courses dans son couloir gauche, mais n’a pas forcément réussi à faire sauter le verrou suédois. Défensivement, il a été sérieux, mais on attendait plus de lui en attaque surtout avec les difficultés de l’Espagne à créer des occasions.

Rodri (6) : en l’absence de Sergio Busquets, Rodri était aligné devant la défense. Il a livré une bonne prestation en faisant parler sa finesse technique avec quelques superbes passes en profondeur. Le milieu de Manchester City a aussi répondu présent défensivement quand il fallait couvrir les montées de son latéral droit très offensif Marcos Llorente et a récupéré plusieurs ballons. Forcément, dans une équipe de possession, il s’est régalé. Remplacé par Thiago à la 66e . Le milieu de Liverpool a cherché des espaces constamment, mais n’a pas réussi à les trouver.

Pedri (6) : le très jeune joueur du FC Barcelone a semblé sur un nuage dans ce match. Techniquement, il n’a jamais perdu un seul ballon et a toujours joué juste. Dans une physionomie de match où l’Espagne a surdominé dans la possession, le milieu de 18 ans était logiquement dans les meilleures conditions pour s’exprimer. Il n’a pas hésité à porter le ballon pour créer le danger.

Koke (5) : un match plutôt plaisant de la part du milieu de l’Atlético de Madrid. Alors que l'Espagne a clairement remporté la bataille du milieu de terrain, il s'est illustré en se montrant très présent offensivement et avec beaucoup de passes dans les intervalles. Il a beaucoup combiné avec Torres, Olmo ou Pedri. Il a baissé d’intensité en seconde période. Remplacé par Fabian Ruiz à la 88e.

Dani Olmo (5) : l’attaquant de Leipzig a été assez remuant sur son couloir gauche. Il a multiplié les courses et n’a pas hésité à faire les efforts défensifs. Il a aussi apporté une variété au jeu des Espagnols avec des appels en profondeur et plusieurs passes intéressantes. Il n’a pas hésité à proposer des solutions dans la surface de réparation pour créer le surnombre. Il ne passait pas loin d’ouvrir le score avec une belle tête (15e). Remplacé par Moreno à la 74e . L’attaquant de Villarreal aurait pu être le sauveur de la Roja mais sa tête était miraculeusement repousser par le gardien de la Suède (90e).

Ferran Torres (4,5) : l'ailier de Manchester City a réalisé un bon match en étant dangereux, mais avec un manque de justesse dans le dernier geste indéniable. Il a fait mal par ses accélérations et son aisance technique qui lui ont permis de se créer plusieurs situations favorables. Mais il a manqué d’un petit quelque chose en plus pour réellement inquiéter le portier suédois. R emplacé par Oyarzabal à la 74e . Sur le couloir droit, le joueur de la Real Sociedad a essayé de déborder sans jamais faire la différence.

Morata (4) : l’attaquant de la Juventus n’avait pas été très rassurant lors des matches de préparation à l’Euro, il ne l’a pas été non plus pour ce premier match. Il a eu du mal à se démarquer dans une équipe qui a pourtant multiplié les mouvements et il a surtout raté de grosses occasions. Il loupait, pourtant tout seul, un face-à-face (38e). Il manquait aussi de précision sur plusieurs frappes (48e). Remplacé par Sarabia à la 65e. L’attaquant du PSG n’a pas pesé sur la défense suédoise.

Suède