MU : l’arrivée de Noussair Mazraoui est quasiment bouclée

Sauf véritable coup de théâtre, Noussair Mazraoui devrait être un joueur de Manchester United cette saison. Ces derniers jours, nous vous annoncions un accord total entre le joueur et le club mancunien, sous réserve d’un terrain d’entente entre les Red Devils et le Bayern Munich. Depuis, les discussions se sont accélérées et Manchester United a informé le Marocain que l’accord serait bien trouvé avec le club allemand.

Dans l’attente que toutes les parties prenantes finalisent l’opération, Mazraoui a repris le chemin de l’entraînement avec le Bayern Munich, mais cela n’aura aucune incidence sur son avenir. Selon nos informations, le joueur attend uniquement le feu vert de son club pour quitter la tournée et s’envoler vers Manchester. En parallèle, Wan-Bissaka a, lui, donné son accord pour rejoindre West Ham. Il ne reste plus que quelques détails à finaliser. Mais ce dossier nous livrera bientôt son issue.