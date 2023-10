Barça : Deco envisage d’aller au Brésil pour voir Vitor Roque !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone doit serrer les dents. Face à Porto, Robert Lewandowski s’est blessé et devrait être absent un mois. De quoi laisser le club catalan sans véritable n°9 à la pointe de l’attaque même si João Félix pourra sans doute dépanner. Mais la blessure du Polonais vient remuer un dossier déjà délicat, autour de Vitor Roque. Touché à la cheville, lui aussi, le Brésilien devrait revenir en novembre avant de pourquoi pas rejoindre le Barça dès l’hiver selon la presse espagnole. À tel point que Deco envisagerait d’aller chez lui, pendant la trêve internationale, afin de discuter de sa situation et des envies barcelonaises.

AS apporte des précisions et explique que Xavi attendrait beaucoup du passage de Deco au Brésil pour savoir la position de Vitor Roque. Hélas, le FC Barcelone devra trouver un moyen financier pour libérer assez de place pour intégrer la jeune pépite en cours de saison. Un cas épineux sachant que des clauses méconnues pourraient également voir le jour si le transfert initial - arrivée prévue en juin 2024 - n’est pas respecté par le Barça. Les Catalans devront donc trancher cet hiver pour rapatrier ou non, Vitor Roque jusqu’en Espagne. L’aller-retour de Deco devrait éclaircir tout ça.